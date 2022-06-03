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Хакери розсилають небезпечні листи державним організаціям України
Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA попередила про нові небезпечні електронні листи з файлом «зміни оплати праці з нарахуваннями.docx», які отримували працівники державних організацій України.
● Відкриття документу загрожує ураженням комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.
● Командою реагування ініційовано заходи із блокування доменного імені та відповідного серверу.
Источник: https://t.me/spravdi/9765