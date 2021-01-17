Хакери спотворили й злили в Інтернет дані про оцінку COVID-вакцин

Хакери, які здійснили кібернапад на Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) на початку грудня, поширили в Інтернеті електронні листи з інформацією, яка містила оцінку щодо вакцин проти коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті ЕМА, передає Укрінформ.

«Поточне розслідування кібератаки на EMA показало, що деякі з незаконно доступних документів, пов'язані з ліками та вакцинами від COVID-19, потрапили в Інтернет. Сюди входило внутрішнє/конфіденційне листування електронною поштою від листопада щодо процесів оцінки вакцин COVID-19. Перед публікацією (в мережі – ред.) частина повідомлень була змінена зловмисниками таким чином, що це могло підірвати довіру громадськості до вакцин», - йдеться у повідомленні.

В агентстві зазначили, що правоохоронні органи продовжують розслідування.

Назва препаратів не уточнюється, але на початку грудня стало відомо, що хакери, які здійснили кібернапад на Європейське агентство з дослідження вакцин, отримали доступ до деяких документів щодо вакцини від коронавірусу компаній BioNTech і Pfizer та Moderna.

За даними сайту Worldometer, у світі станом на ранок 16 січня було зафіксовано понад 94,3 мільйона випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 67,3 млн осіб.

Источник: ukrinform.ua

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