Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:09
Просмотров: 115

Хакери зламали сайт ОДКБ

Хакери зламали сайт ОДКБ

В Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) заявили, що їхній офіційний сайт 13 вересня зазнав DDOS-атаки.

Як передає Укрінформ, про це заявила пресслужба ОДКБ у Телеграм-каналі.

«13 вересня близько 23.00 піддався DDOS-атаці офіційний сайт ОДКБ. Була порушена працездатність ресурсу, зафіксовані несанкціоновані спроби внесення змін до деяких інформаційних повідомлень, до 7.00 14 вересня 2022 р. доступ був неможливий», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що наразі працездатність сайту частково відновлена, ведуться заходи щодо локалізації несанкціонованого втручання та відновлення пошкоджених чи втрачених даних.

До ОДКБ входять росія, Вірменія, білорусь, Казахстан, Киргизія, Таджикистан.

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 384 дитини
Сегодня 09:45    74
«російські злочини проти дітей» - ґрунтовне дослідження
Сегодня 09:33    94
Примерно в одно и то же время Украина и Армения получили "геополитический выбор"
Сегодня 09:21    115
Харківщина. 15 вересня
Сегодня 09:12    83
"Весь день п#дарасили нас. Плюс «ахмат-сила» съ#бались — трусы #баные" - перехоплення ГУР
Сегодня 09:09    109
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 вересня 2022 року
Сегодня 09:00    94
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.09 орієнтовно
Сегодня 08:51    93
У Криму учасників весілля притягли до відповідальності за пісню "Червона калина" і закрили ресторан
Сегодня 08:47    92
СБУ ідентифікувала нових колаборантів, які вступили до окупаційного «мвд рф» на Херсонщині
Сегодня 08:36    102
Варіанти для путіна після поразки
Сегодня 08:25    148
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 