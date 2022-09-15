Хакери зламали сайт ОДКБ
В Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) заявили, що їхній офіційний сайт 13 вересня зазнав DDOS-атаки.
Як передає Укрінформ, про це заявила пресслужба ОДКБ у Телеграм-каналі.
«13 вересня близько 23.00 піддався DDOS-атаці офіційний сайт ОДКБ. Була порушена працездатність ресурсу, зафіксовані несанкціоновані спроби внесення змін до деяких інформаційних повідомлень, до 7.00 14 вересня 2022 р. доступ був неможливий», - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що наразі працездатність сайту частково відновлена, ведуться заходи щодо локалізації несанкціонованого втручання та відновлення пошкоджених чи втрачених даних.
До ОДКБ входять росія, Вірменія, білорусь, Казахстан, Киргизія, Таджикистан.
Джерело: ukrinform.ua