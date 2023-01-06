Хакери злили електронні адреси, пов’язані з 235 мільйонами акаунтів у Twitter

Записи про 235 мільйонів облікових записів у Twitter та адреси електронної пошти, які використовувалися для їх реєстрації, були опубліковані на онлайн-форумі хакерів, створюючи основу для пов’язування анонімних дескрипторів із реальними особами.

Це створює загрозу викриття, арешту чи насильства проти людей, які використовували Twitter для критики урядів або впливових осіб, і це може призвести до здирництва інших, кажуть експерти з безпеки. Хакери також можуть використовувати адреси електронної пошти, щоб спробувати скинути паролі та взяти під контроль облікові записи, особливо ті, які не захищені двофакторною автентифікацією.

«Ця база даних використовуватиметься хакерами, політичними хактивістами і, звичайно, урядами, щоб ще більше завдати шкоди нашій конфіденційності», — сказав Алон Гал, співзасновник ізраїльської охоронної компанії Hudson Rock, який помітив публікацію на популярному підпільному ринку.

Ймовірно, записи були зібрані наприкінці 2021 року з використанням недоліку в системі Twitter, який дозволив стороннім особам, які вже мали адресу електронної пошти чи номер телефону, знайти будь-який обліковий запис, який поділився цією інформацією з Twitter. Ці пошуки можуть бути автоматизовані для перевірки необмеженого списку електронних адрес або номерів телефонів.

У серпні Twitter заявив , що дізнався про вразливість у січні 2022 року через свою програму винагород за звіти про помилки та що вразливість була випадково представлена ​​в оновленні коду за сім місяців до цього.

У липні було помічено, що хакери продають набір із 5,4 мільйона облікових записів Twitter і пов’язаних електронних адрес і номерів телефонів, і Twitter заявив, що вперше дізнався, що хтось скористався недоліком.

Набагато більший дамп даних майже напевно був зібраний таким же чином і пропонувався для приватного продажу та поширювався деякий час до останньої публікації, сказав Гал.

Джерело: internetua.com

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