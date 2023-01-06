Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:27
Просмотров: 78

Хакери злили електронні адреси, пов’язані з 235 мільйонами акаунтів у Twitter

Хакери злили електронні адреси, пов’язані з 235 мільйонами акаунтів у Twitter

Записи про 235 мільйонів облікових записів у Twitter та адреси електронної пошти, які використовувалися для їх реєстрації, були опубліковані на онлайн-форумі хакерів, створюючи основу для пов’язування анонімних дескрипторів із реальними особами.

Це створює загрозу викриття, арешту чи насильства проти людей, які використовували Twitter для критики урядів або впливових осіб, і це може призвести до здирництва інших, кажуть експерти з безпеки. Хакери також можуть використовувати адреси електронної пошти, щоб спробувати скинути паролі та взяти під контроль облікові записи, особливо ті, які не захищені двофакторною автентифікацією.

«Ця база даних використовуватиметься хакерами, політичними хактивістами і, звичайно, урядами, щоб ще більше завдати шкоди нашій конфіденційності», — сказав Алон Гал, співзасновник ізраїльської охоронної компанії Hudson Rock, який помітив публікацію на популярному підпільному ринку.

Ймовірно, записи були зібрані наприкінці 2021 року з використанням недоліку в системі Twitter, який дозволив стороннім особам, які вже мали адресу електронної пошти чи номер телефону, знайти будь-який обліковий запис, який поділився цією інформацією з Twitter. Ці пошуки можуть бути автоматизовані для перевірки необмеженого списку електронних адрес або номерів телефонів.

У серпні Twitter заявив , що дізнався про вразливість у січні 2022 року через свою програму винагород за звіти про помилки та що вразливість була випадково представлена ​​в оновленні коду за сім місяців до цього.

У липні було помічено, що хакери продають набір із 5,4 мільйона облікових записів Twitter і пов’язаних електронних адрес і номерів телефонів, і Twitter заявив, що вперше дізнався, що хтось скористався недоліком.

Набагато більший дамп даних майже напевно був зібраний таким же чином і пропонувався для приватного продажу та поширювався деякий час до останньої публікації, сказав Гал.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Браузер Chrome припинить працювати на низці комп’ютерів: подробиці
Сегодня 08:36    10
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    125
7 самых ошибочных предсказаний на 2022 год
05.01.2023 09:56    284
Новость из США. Среда, 4 января 2023. Еще три безрезультатных голосования
05.01.2023 09:44    212
Подготовка к передаче ЗРК «Patriot» Украине началась, — глава МИД Украины
05.01.2023 07:07    176
Як харків‘янам безкоштовно отримати енергозберігаючі LED-лампи: корисна інфографіка.
05.01.2023 06:40    198
Два нових українських супутники в космосі
05.01.2023 06:09    182
Новини однією строкою
05.01.2023 06:00    369
Раскол у республиканцев: Палата представителей США не смогла сходу избрать спикера
04.01.2023 09:30    199
Що цікавило користувачів у 2022 році: Google опублікував статистику запитів
04.01.2023 08:56    189
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 