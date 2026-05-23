Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:56
Просмотров: 98

Хакери знайшли нову лазівку: Нацбанк терміново звернувся до українців

Хакери знайшли нову лазівку: Нацбанк терміново звернувся до українців

Національний банк України попередив громадян про масштабну шахрайську схему. Зловмисники маскують свої повідомлення під офіційні листи від НБУ, використовуючи візуальний дизайн його сайту для обману людей. Після цього на комп'ютерах жертв з'являється шкідливий вірус, який дає хакерам повний віддалений доступ до чужих пристроїв.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення НБУ у Facebook.

Як діють інтернет-шахраї

Кіберзлочинці розсилають небезпечні архіви під виглядом важливих документів. Схема побудована на банальній довірі, бо повідомлення приходять нібито від держструктури.

Жертву змушують клікнути на посилання або скачати прикріплений архів із якимось важливим переліком документів чи розпоряджень. Як тільки людина розпаковує цей файл, на її комп'ютер автоматично встановлюється вірус для зливу персональних даних і паролів від банкінгів.

Нацбанк просить взагалі не відкривати такі вкладення і відразу видаляти підозрілу пошту.

Правила безпеки від НБУ

У Нацбанку наголошують, що їхні працівники ніколи не пишуть із поштових скриньок на безкоштовних доменах. Офіційне листування ведеться виключно через корпоративні адреси пошти, яка містить домен @bank.gov.ua.

Тому будь-які вимоги терміново щось завантажити від імені банку з інших адрес є стовідсотковим фішингом і криміналом.

Источник: finance.novyny.live

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ та Нацполіція викрили 8 нових «ухилянтських схем» і затримали 14 організаторів оборудок
Сегодня 10:41    27
Учасники організованої злочинної групи, яка ввозила авто під виглядом гуманітарної допомоги, отримали підозри
Сегодня 10:30    40
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав блогер, який на замовлення рф коригував атаки по оборонцях Куп’янська
Сегодня 10:18    53
СБУ викрила агентурну мережу фсб, яка коригувала удари рф по Київщині та Одещині
Сегодня 09:45    81
“Україна тут — номер один”
Сегодня 09:25    101
“Берёшь приклад и разбиваешь ему всё еб..ло” — російські командири практикують кривавий терор проти власних штурмовиків
Сегодня 09:04    109
Експосол Брінк: США не попередили своїх дипломатів у Києві про зупинку допомоги Україні в березні 2025
Сегодня 08:48    84
Оборонна промисловість — серед ключових напрямів AI-інвестицій у 2025 році
Сегодня 08:45    73
САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому керівнику Держрезерву
Сегодня 08:40    82
Збито/подавлено 102 ворожих БПЛА
Сегодня 08:35    74
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 