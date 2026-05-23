Хакери знайшли нову лазівку: Нацбанк терміново звернувся до українців

Національний банк України попередив громадян про масштабну шахрайську схему. Зловмисники маскують свої повідомлення під офіційні листи від НБУ, використовуючи візуальний дизайн його сайту для обману людей. Після цього на комп'ютерах жертв з'являється шкідливий вірус, який дає хакерам повний віддалений доступ до чужих пристроїв.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення НБУ у Facebook.

Як діють інтернет-шахраї

Кіберзлочинці розсилають небезпечні архіви під виглядом важливих документів. Схема побудована на банальній довірі, бо повідомлення приходять нібито від держструктури.

Жертву змушують клікнути на посилання або скачати прикріплений архів із якимось важливим переліком документів чи розпоряджень. Як тільки людина розпаковує цей файл, на її комп'ютер автоматично встановлюється вірус для зливу персональних даних і паролів від банкінгів.

Нацбанк просить взагалі не відкривати такі вкладення і відразу видаляти підозрілу пошту.

Правила безпеки від НБУ

У Нацбанку наголошують, що їхні працівники ніколи не пишуть із поштових скриньок на безкоштовних доменах. Офіційне листування ведеться виключно через корпоративні адреси пошти, яка містить домен @bank.gov.ua.

Тому будь-які вимоги терміново щось завантажити від імені банку з інших адрес є стовідсотковим фішингом і криміналом.

