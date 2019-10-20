Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:17
Просмотров: 35

Хакерская атаке в Литве: от имени МИДа создали фейк о ядерном оружии

Хакерская атаке в Литве: от имени МИДа создали фейк о ядерном оружии

18 октября от имени Министерства иностранных дел Литвы хакеры распространили фейковую новость, согласно которой президент Гитанас Науседа обратился к США с просьбой создать военную базу в Литве и перевезти в страну ядерное оружие.

Письмо с опровержением данной информации литовское ведомство прислало в редакцию «Новой газеты — Балтия».

«Информируем, что 18 октября Департамент коммуникации и культурной дипломатии МИД не распространял сообщение для прессы о намерениях учредить военную базу США в Литве. Вероятно, это комплексная информационно-кибернетическая атака.», — говорится в сообщении ведомства.

В тексе фейковой новости говорится, что президент якобы предложил создать военную базу США и перевести в Литву ядерное оружие с базы Инджирлик в Турции.

МИД Литвы обратился в Национальный центр кибернетической безопасности в связи с инцидентом.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харьковчане смогут следить за работой коммунальщиков онлайн
19.10.2019 09:02    146
В Киеве аферисты придумали новый смс-развод: как распознать мошенников и не потерять деньги
17.10.2019 06:51    1745
Янина Соколова и Уляна Супрун – победители голосования ТОП-100 блогеров Украины 2019
17.10.2019 00:58    259
Нацкомиссия перекраивает реестр операторов и провайдеров
16.10.2019 09:49    174
Кількість користувачів інтернету в Україні зросла до 71%
16.10.2019 07:55    103
Украина находится в зоне риска серьезных киберугроз со стороны РФ
14.10.2019 09:49    111
Литва призывает НАТО развернуть ПВО в Балтии. НАТО может нарастить там группировку войск
12.10.2019 11:28    142
Google выпустила алгоритм для резюмирования текста
11.10.2019 09:55    120
ЗРЕЛЫЙ ЧЕКИЗМ. Все мессенджеры блокировать, а e-mail по паспорту
10.10.2019 10:18    269
В Харькове состоится «Викиконференция 2019»
10.10.2019 08:23    124
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 