Хакерская атаке в Литве: от имени МИДа создали фейк о ядерном оружии

18 октября от имени Министерства иностранных дел Литвы хакеры распространили фейковую новость, согласно которой президент Гитанас Науседа обратился к США с просьбой создать военную базу в Литве и перевезти в страну ядерное оружие.

Письмо с опровержением данной информации литовское ведомство прислало в редакцию «Новой газеты — Балтия».

«Информируем, что 18 октября Департамент коммуникации и культурной дипломатии МИД не распространял сообщение для прессы о намерениях учредить военную базу США в Литве. Вероятно, это комплексная информационно-кибернетическая атака.», — говорится в сообщении ведомства.

В тексе фейковой новости говорится, что президент якобы предложил создать военную базу США и перевести в Литву ядерное оружие с базы Инджирлик в Турции.

МИД Литвы обратился в Национальный центр кибернетической безопасности в связи с инцидентом.

Источник: sprotyv.info

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