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Хакеры атаковали официальный сайт Украины

Хакеры атаковали официальный сайт Украины

На официальный сайт Украины Ukraine.ua осуществлена кибератака в ночь на 26 января. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

"По состоянию на 13:00 доступ к сайту возобновлен, но работа по противодействию последствиям кибератаки продолжается. Специалисты МИД Украины принимают все необходимые меры для восстановления полноценной стабильной работы сайта. В ближайшее время все еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу", - отмечают в МИД.

Официальный сайт Украины Ukraine.ua был запущен 14 января 2021 года - это портал для иностранных аудиторий о настоящей современной Украине.

Источник: internetua.com

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