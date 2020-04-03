Хакеры атакуют организации, находящиеся в центре глобальных усилий по сдерживанию коронавируса

Хакеры, работающие в интересах иранского правительства, пытались взломать личные учетные записи электронной почты сотрудников Всемирной организации здравоохранения во время вспышки коронавируса.

Неясно, были ли скомпрометированы какие-либо учетные записи, но эти атаки показывают, как ВОЗ и другие организации, находящиеся в центре глобальных усилий по сдерживанию коронавируса, подвергаются длительной цифровой атаке со стороны хакеров, ищущих информацию о вспышке, пишет в своей статье издание Daily Maverick.

Агентство Reuters сообщило в марте, что попытки взлома электронной почты агентства здравоохранения Организации Объединенных Наций и ее партнеров более чем удвоились с начала пандемии.

Последняя попытка зафиксирована 2 марта, когда хакеры пытались украсть пароли у сотрудников ВОЗ, посылая вредоносные сообщения, предназначенные для имитации веб-сервисов Google, в их личные почтовые аккаунты, распространенная техника взлома, известная как «фишинг». Агентство Reuters подтвердило свои выводы, просмотрев ряд вредоносных веб-сайтов и другие данные судебной экспертизы.

«Мы видели некоторые атаки со стороны иранских злоумышленников, поддерживаемых правительством, которые нацелены на международные организации здравоохранения, как правило, с помощью фишинга», — сказал агентству один из источников, работающий в крупной технологической компании, которая отслеживает интернет-трафик на предмет вредоносной кибер-активности.

Представитель ВОЗ Тарик Ясаревич подтвердил, что личные аккаунты сотрудников ВОЗ подвергаются фишинговым атакам, но заявил, что ВОЗ не знает, кто несет за это ответственность. «Насколько нам известно, ни одна из этих попыток взлома не была успешной», — сказал он.

Правительство Ирана отрицает какую-либо причастность. «Это просто ложь, чтобы оказать большее давление на Иран», — сказал представитель министерства информационных технологий Ирана.

Попытки вторжения отличаются от других, о которых сообщалось ранее и мотивы хакеров не ясны, но нацеливание на личные учетные записи чиновников – это стандартная техника сбора разведданных.

Другие детали в этой попытке фишинга указывают на связь с Тегераном. Например, было обнаружено, что те же вредоносные сайты, которые использовались при попытках взлома ВОЗ, были развернуты примерно в одно и то же время для нацеливания на американских ученых, имеющих связи с Ираном.

Источник, близкий к разведке США, сообщил, что спецслужбы знают об иранской хакерской кампании и что такие нападения являются стандартным явлением во время международного кризиса.

Источник: sprotyv.info

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