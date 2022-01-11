Хакеры разослали жертвам «подарки» в виде флешек с вирусами

Родители учили в детстве не принимать от незнакомцев подарки. И лучше бы следовать этому совету всю жизнь. ФБР рассказало, что группа хакеров рассылала по почте в США USB-флешки с вредоносным ПО компаниям оборонной, транспортной и страховой отраслей. Всё это преподносилось под видом подарка.

Хакеры надеялись, что сотрудники компаний окажутся достаточно доверчивы, чтобы вставить флешки в свои компьютеры. Когда они это делали, на ПК загружались программы-вымогатели или другое вредоносное ПО.

За рассылкой стояла хакерская группировка FIN7. В некоторых случаях посылки были оформлены так, как будто они были отправлены Министерством здравоохранения и социальными службами США. Утверждалось, что на флешках содержится рекомендации по COVID-19.

Хакеры занимались такой рассылкой как минимум несколько месяцев.

Источник: internetua.com

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