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Халатное отношение к электроприборам привело харьковчанина к смерти
21 января в 15:22 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном доме в поселке Новая Водолага на ул. Лысенко, 2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.
На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения ГСЧС выяснилось, что в жилой комнате горели кровать, стол и домашние вещи на площади около 20 кв.м.
На пороге дома находилось тело погибшего мужчины, на котором горела одежда.
По предварительным данным он включил электрическую плитку и каким-то неосторожным действием вызвал возгорание своей одежды и постельного белья.
В 18:00 спасатели локализовали пожар и в 18:50 ликвидировали его.
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