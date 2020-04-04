ХАМАС потребовал у Израиля аппараты ИВЛ, пригрозив терактом
Главарь террористической организации ХАМАС Яхья Синвар поставил ультиматум властям Израиля: если они не доставят в Сектор Газа аппараты ИВЛ – будут теракты.
Об этом сообщил «Jewishnews».
Более того, в случае задержки поставки, аппараты собираются отобрать у Израиля силой.
Согласно последним данным, в Газе от коронавируса уже скончались 12 человек, при этом общее население этого региона — около 2 миллионов человек.
«Это наша первая линия обороны. Мы не можем допустить эпидемии в Газе», — сказал Синвар.
На этой неделе состоялся онлайн-брифинг МИДа Израиля и представителей ООН, на котором обсудили помощь Израиля Палестинской автономии, где началась эпидемия.
ХАМАС — это террористическая группировка, которая отстаивает интересы ПА в Секторе Газа.
Источник: jewishnews.com.ua