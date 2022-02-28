Харьков: 87 жилых домов повреждены в результате обстрелов (адреса)
В горсовете опубликовали список адресов жилых домов, поврежденных в результате обстрелов:
Индустриальный район: ул. Библика, 18, 20/8, 21, 23, 25, 27, 31, 33; ул. Большая Кольцевая, 6, 128, 130, 132; бульвар Сергея Грицевца, 3; ул. Мира, 22, 24, 26, 28;
Киевский район: ул. Дружбы Народов, 257; ул. Труфанова, 14; пр. Академика Курчатова, 9, 21; Евпаторийский проезд, 2; ул. Шишковская, 6А, 12, 14, 16, 20; ул. Старошишковская, 9, 10, 11, 12; ул. Натальи Ужвий, 40, 60, 62, 98, 100, 112; ул. Саперная, 10А, 19, 34; ул. Шевченко, 235;
Московский район: ул. Познанская, ул. Валентиновская, ул. Бучмы, ул. Героев Труда, ул. Светлая, ул. Академика Павлова, ул. Леся Сердюка, пр. Тракторостроителей;
Немышлянский район: ул. Амосова;
Холодногорский район: ул. Золочевская, ул. Большая Панасовская, ул. Самодеятельная;
Шевченковский район: ул. Новоалександровская, ул. Балакирева, ул. Деревянко, ул. Клочковская, ул. Новгородская, ул. Отакара Яроша, ул. Сумгаитская, ул. Старицкого, ул. 23 Августа, пр. Людвига Свободы, пр. Науки, пер. 23 Августа.