Харьков «было» и «стало»: последствия российских обстрелов в видео BBC News

Украинская служба ВВС опубликовала подборку фотографий Харькова «до» и «после», которая показывает, как изменился город во время боевых действий.

За полгода войны лицо Харькова изменилось до неузнаваемости. Практически каждый день город обстреливают русские войска, убивая людей и разрушая дома.

Десятки построек, среди которых многоэтажки, школы, университеты, предприятия и офисы, превратились в руины.

Джерело: objectiv.tv

Автор: Нина Новикова

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