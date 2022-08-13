Харьков не будет открывать школы для учеников с 1 сентября

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Ситуация в Харькове напряженная, поэтому город не может открыть школы для детей. Школьники будут учиться в онлайн-режиме.

"Сегодня есть проблема, связанная с первоклассниками, с теми, кто идет во второй класс. Мы тоже будем пытаться их учить онлайн. Могу сказать, что на сегодняшний день в первые классы записались около семи тысяч маленьких харьковчан", - отметил он.

Джерело: https://t.me/c/1578682544/14928

Новости портала «Весь Харьков»