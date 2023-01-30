Харьков, одиннадцать вечера, тихий центр. Русская ракета

Четырехэтажный дом за полсекунды становится трехэтажным.

На крыше полыхает пожар, из подъездов выбегают люди в пижамах, по городу мчатся скорые с сиренами. Их слышно даже тут, в спальном районе, за несколько километров от места.

Телеграм-каналы взрываются от комментариев, мессенджеры от вопросов.

– Как вы?

– Это далеко от тебя?

– Есть жертвы?

Есть. Трое раненых, одна женщина погибла.

На место взрыва съезжаются власти и журналисты.

– Меня так подкинуло, – говорит бабулька в камеру, – что я вылетела из спальни аж на кухню.

Этот район всегда так и называли в городе – "тихий центр". Там спокойно.

Сейчас в новостях показали сюжет, где Синегубов говорит "через 20 секунд после начала тревоги прозвучал взрыв, прямое попадание в жилой дом".

Ведущий его выслушивает и после сюжета тревожным голосом напоминает зрителям "не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, ідіть в укриття".

Мне звучит как "не повторяйте ошибок этих людей". Злюсь. Это Харьков, господин ведущий. Вы, наверное, не услышали – двадцать секунд. Нет таких укрытий.

Вернулось липкое ощущение фатальности – это мог быть твой дом, твой этаж. И еще может быть. В любой момент.

На личные сообщения я отвечаю коротко: "сегодня мимо".

Дочка позвонила только, что

– Мама это дом моей подруги Полины!

Полина в безопасности, в Европе.

Вечером девчонка была "беженкой", ночью стала "бомжом". Ну, что сказать, спасибо, что не "сиротой".

Жуткий тэг

#обычное_харьковское_утро

Джерело: https://www.facebook.com/AnnaGin74

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