Харьков попал на обложку свежего выпуска New York Times Magazine

"Харьков, второй по численности населения город Украины и ворота на восток страны, вот уже почти три месяца подвергается непрерывным атакам.

К концу февраля город был почти окружен с трех сторон танками, авиацией и артиллерией. 1 марта бомбили площадь Свободы в историческом центре города. Десятки тысяч харьковчан бежали.

Те, кто не мог смотреть как горит их город.

Но украинские силы ответили с такой свирепостью, которой Москва не ожидала, и в первые недели марта остановили наступление россиян. В середине марта россияне прекратили попытки проникнуть в Харьков. Битвы за город уже не было.

Теперь это была осада", — рассказывают в издании.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/61749

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