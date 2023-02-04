Харьков снова рекордсмен, но есть одно но

Станом на початок лютого у Харківській області пошкоджено через обстріли російських окупантів близько 260 медичних закладів.

На деокупованих територіях розташовані 80 із цих 260 пошкоджених медзакладів. Про це повідомив "Суспільному" директор департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації Максим Хаустов.

Зазначимо, станом на 6 листопада 2022 року Міністерство охорони здоров'я України повідомляло про 249 зруйнованих та пошкоджених медичних закладів у Харківській області. Це була найбільша цифра по Україні.

Серед таких закладів — лікарня у Куп'янську. За словами Максима Хаустова, вона зруйнована на 90%.

"Куп’янська лікарня дуже зруйнована, там зараз надається тільки невідкладна допомога. Ми намагаємося там врятувати якесь обладнання, перевезти в інші заклади. Є лікарі, які постійно чергують там", — розповів директор департаменту охорони здоров'я ХОВА.

Лікарню в Балаклії наразі повністю відновили. Вона приймає пацієнтів, до неї повертаються медики. Дуже сильних пошкоджень зазнала лікарня в Ізюмі. Попри це, в окремих будівлях медики надають стаціонарну та амбулаторну допомогу. Пошкоджені амбулаторії та лікарні допомагають відновлювати міжнародні донори.

Лікарів у медзакладах Харківської області не вистачає, на деокупованих територіях — понад 50% різних спеціальностей. За словами Максима Хаустова, потрібні сімейні лікарі, хірурги, анестезіологи, УЗД-лікарі.

Джерело: 2day.kh.ua

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