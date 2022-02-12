Харьков встретил президента пикетами (ФОТО)
В центре Харькова в день визита Президента Украины Виктора Зеленского проходило сразу 4 пикета.
Перед зданием ХОГА, где в 15.30 началось выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны, собрались ветераны АТО и ООС, представители политсилы «Европейская Солидарность» и ФОПы, передает корреспондент МГ «Объектив».
Участники пикетов держат плакаты: «Зе, вибачись перед Харковом», «Вова, ти що, ебабуся», «Харків не здається! А ти?», «Харків – це Україна», «А може в ліс», «Україні личить НАТО», «Вовка, Ростов не такий гумовий, як ти. Куди побіжиш?».
«Люди хотят ответа от президента – почему он так сказал и что он будет делать, чтобы этого не было (в конце января в интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский предположил, что вторжение в Украину может начаться под предлогом защиты русскоязычного населения. Первым на пути агрессора может стать Харьков)», — говорит участник акции.
Также на защиту своих интересов в центр Харькова вышли представители малого бизнеса. они традиционно выступают с требованием сохранить упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности и отменить обязательное использование РРО.
А на площади Свободы перед сухим фонтанам собрались сторонники нардепа Евгения Мураева, вышедшие на митинг в поддержку телеканала «Наш». Они настаивают, что их акция мирная, и они не допустят никаких провокаций, а всего лишь стремятся не допустить закрытия телеканала. Рядом с этим пикетом собрались члены «Фрайкора», которые требуют закрытия канала.
Источник: objectiv.tv
Автор: Валерия Божко