Харьковчан атакуют бешеные животные
В Харьковской области в 2019 году зарегистрировано 15 случаев бешенства животных. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Случаи бешенства диагностированы у:
• кошек - 5 случаев;
• собак - 4 случая;
• лис - 4 случая;
• крупного рогатого скота - 2 случая.
Больше всего случаев зарегистрировано на территории Чугуевского района (3 случая), 2 случая зарегистрировано в Харькове. По одному случаю бешенства зарегистрировано на территории Боровского, Волчанского, Зачепиловского, Золочевского, Изюмского, Кегичевского, Лозовского, Нововодолажского, Харьковского районов и в Люботине.
По состоянию на 27 мая в области остается 4 неблагополучных пункта по бешенству животных.
Чтобы не заразиться бешенством, нужно:
• избегать бездомных и диких животных;
• своевременно и регулярно делать домашним животным прививки против бешенства;
• если укус или царапина нанесены домашним животным, необходимо его изолировать и установить за ним 10-дневное наблюдение специалистами государственной ветеринарной медицины. Если в течение 10 дней с момента укуса животное останется здоровым, то прививки против бешенства не проводятся. Поэтому очень важно не убивать животное после нанесения укуса.
• при укусе промыть рану водой с мылом, обработать края раны йодом или 70% раствором этилового спирта и немедленно обратиться в травматологический пункт.
Источник: sq.com.ua