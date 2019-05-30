Харьковчан атакуют бешеные животные

В Харьковской области в 2019 году зарегистрировано 15 случаев бешенства животных. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Случаи бешенства диагностированы у:

• кошек - 5 случаев;

• собак - 4 случая;

• лис - 4 случая;

• крупного рогатого скота - 2 случая.

Больше всего случаев зарегистрировано на территории Чугуевского района (3 случая), 2 случая зарегистрировано в Харькове. По одному случаю бешенства зарегистрировано на территории Боровского, Волчанского, Зачепиловского, Золочевского, Изюмского, Кегичевского, Лозовского, Нововодолажского, Харьковского районов и в Люботине.

По состоянию на 27 мая в области остается 4 неблагополучных пункта по бешенству животных.

Чтобы не заразиться бешенством, нужно:

• избегать бездомных и диких животных;

• своевременно и регулярно делать домашним животным прививки против бешенства;

• если укус или царапина нанесены домашним животным, необходимо его изолировать и установить за ним 10-дневное наблюдение специалистами государственной ветеринарной медицины. Если в течение 10 дней с момента укуса животное останется здоровым, то прививки против бешенства не проводятся. Поэтому очень важно не убивать животное после нанесения укуса.

• при укусе промыть рану водой с мылом, обработать края раны йодом или 70% раствором этилового спирта и немедленно обратиться в травматологический пункт.

Источник: sq.com.ua

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