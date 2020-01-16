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Харьковчан атакуют бешеные животные

Харьковчан атакуют бешеные животные

С начала 2019 г. в Харьковской области от укусов бешеных животных пострадали 11 человек.

Как сообщили в областном лабораторном центре, все пострадавшие получают соответствующее лечение.

Как отметили медики, в Дергачевском районе бешенством заболело 4 домашних животных, в Золочевском и Харьковском районах - по одной бездомной кошке.

В лабцентре напоминают, что бешенство - смертельное заболевание, поэтому не следует пренебрегать правилами, которые могут спасти жизнь:

• ежегодно прививать против бешенства собственных собак и кошек;

• не пытаться поймать бездомных и диких животных, покормить их с рук;

• при укусе необходимо промыть рану водой с мылом, обработать края раствором йода и немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Источник: sq.com.ua

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