Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:44
Просмотров: 214

Харьковчан просят без необходимости не выходить на улицы

Харьковчан просят без необходимости не выходить на улицы

Харьковчан просят без необходимости не выходить на улицы. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Обращаюсь к жителям Харькова: без необходимости не находитесь на улицах. Также, учитывая грядущие праздники, прошу с пониманием отнестись к решениям об ограничении пребывания людей в одном месте. Это все для нашей с вами безопасности, - отметил Синегубов.

По его словам, враг не может подступиться к Харькову, а ВСУ держат крепкие позиции, по некоторым направлениям продвигаются вперед. Поэтому россияне прибегают к позорным обстрелам жилых кварталов.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Герої не вмирають!
Сегодня 12:00    151
Щиро вітаємо вогнеборців, пенсіонерів та ветеранів пожежної охорони з професійним святом!
Сегодня 11:58    103
На неділю не погодили жодного гуманітарного коридору – Верещук
Сегодня 11:30    109
Почти полтора миллиона человек на востоке Украины остались без доступа к безопасной воде, – ЮНИСЕФ
Сегодня 11:17    134
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 17.04
Сегодня 10:56    121
На Харківщині йдуть запеклі бої, ворог активно обстрілює три області - дані з регіонів
Сегодня 10:37    293
Новости из США. Четверг 14 апреля - суббота 16 апреля 2022
Сегодня 10:19    143
Цель путина – заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить свое региональное господство
Сегодня 10:04    157
Голова Єврокомісії: Нові санкції ЄС проти Росії націлені на "Сбербанк"
Сегодня 09:50    136
В США изучают опыт ВСУ в войне с РФ
Сегодня 09:37    160
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 