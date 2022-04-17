Харьковчан просят без необходимости не выходить на улицы. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Обращаюсь к жителям Харькова: без необходимости не находитесь на улицах. Также, учитывая грядущие праздники, прошу с пониманием отнестись к решениям об ограничении пребывания людей в одном месте. Это все для нашей с вами безопасности, - отметил Синегубов.

По его словам, враг не может подступиться к Харькову, а ВСУ держат крепкие позиции, по некоторым направлениям продвигаются вперед. Поэтому россияне прибегают к позорным обстрелам жилых кварталов.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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