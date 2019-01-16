Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:24
Просмотров: 32

Харьковчан просят быть внимательными и остерегаться падения сосулек

Харьковчан просят быть внимательными и остерегаться падения сосулек

Около 1 тыс. заявок на снятие сосулек и наледи с крыш домов поступило на Городскую информационно-диспетчерскую службы «15-62» за минувшие сутки.

Об этом сегодня, 15 января, сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.

По его словам, ежедневно на борьбу с сосульками выезжают около 170 альпинистов и более 15 автовышек. За день бригады успевают очистить от снега и наледи до 150 зданий. Усложняют работу погодные условия, в частности, обильные снегопады и резкие перепады температуры, способствующие нарастанию льда и образованию новых опасных зон.

«Харьковчане должны быть максимально осторожны и внимательны, проходя вдоль фасадов зданий и при входе в подъезды, над которыми есть снежные шапки и наледи сосулек», - отметил Роман Нехорошков.

В то же время он сообщил, что возле опасных мест устанавливаются ограждения, сигнальные ленты, среди населения проводится информационная работа: развешиваются объявления на домах и подъездах, в которых жителей просят обходить опасные места, чтобы не травмироваться.

«Усложняет процесс борьбы с сосульками то, что альпинисты могут работать только в течение светового дня – с 8:00 до 17:00. При этом им необходимо оградить место работы и обеспечить безопасность пешеходам при сбрасывании снега с кровель, что тоже занимает время. Поэтому мы будем работать и в выходные дни, поскольку по прогнозу снова ожидаются аномальные погодные условия: повышение температуры, а потом - заморозки до 8 градусов», - добавил Роман Нехорошков.

Также директор департамента обратился с просьбой к автомобилистам - не оставлять транспортные средства в опасных местах, чтобы тем самым не нанести ущерб собственному имуществу, а также не мешать работе коммунальщиков.

Всего за последнюю неделю от харьковчан было получено более 2 тыс. заявок. В частности, сегодня рабочие очистили от сосулек и наледи кровлю Харьковского колледжа строительства, архитектуры и дизайна по ул. Квитки-Основьяненко, 4/6.

Напомним, что заявки на снятие сосулек можно подавать в центральную диспетчерскую Департамента жилищного хозяйства, городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62», на участки КП «Жилкомсервис» или в КП «ХРСП».

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Після новорічних свят знизились ціни на продукти (ВІДЕО)
Сегодня 06:45    11
Погода в Харькове подробно
Сегодня 06:14    51
В первой половине дня среды улица Скрипника будет перекрыта
Сегодня 06:00    47
Завтра в Харькове – снег
15.01.2019 15:36    310
В Харькове открылась выставка рисунков украинских и американских школьников
15.01.2019 08:52    111
За 9 місяців минулого року прибуток у машинобудуванні склав понад два мільярди гривень
15.01.2019 08:24    87
Для безработных откроют экспериментальную площадку
15.01.2019 07:57    162
Захворюваність на кір зросла майже вполовину за два тижні з початку року
15.01.2019 07:29    98
Медики рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП под Харьковом
15.01.2019 07:10    465
Опубликовано видео расчистки снега экстравагантным бульдозером
15.01.2019 06:52    823
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 