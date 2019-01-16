Харьковчан просят быть внимательными и остерегаться падения сосулек

Около 1 тыс. заявок на снятие сосулек и наледи с крыш домов поступило на Городскую информационно-диспетчерскую службы «15-62» за минувшие сутки.

Об этом сегодня, 15 января, сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.

По его словам, ежедневно на борьбу с сосульками выезжают около 170 альпинистов и более 15 автовышек. За день бригады успевают очистить от снега и наледи до 150 зданий. Усложняют работу погодные условия, в частности, обильные снегопады и резкие перепады температуры, способствующие нарастанию льда и образованию новых опасных зон.

«Харьковчане должны быть максимально осторожны и внимательны, проходя вдоль фасадов зданий и при входе в подъезды, над которыми есть снежные шапки и наледи сосулек», - отметил Роман Нехорошков.

В то же время он сообщил, что возле опасных мест устанавливаются ограждения, сигнальные ленты, среди населения проводится информационная работа: развешиваются объявления на домах и подъездах, в которых жителей просят обходить опасные места, чтобы не травмироваться.

«Усложняет процесс борьбы с сосульками то, что альпинисты могут работать только в течение светового дня – с 8:00 до 17:00. При этом им необходимо оградить место работы и обеспечить безопасность пешеходам при сбрасывании снега с кровель, что тоже занимает время. Поэтому мы будем работать и в выходные дни, поскольку по прогнозу снова ожидаются аномальные погодные условия: повышение температуры, а потом - заморозки до 8 градусов», - добавил Роман Нехорошков.

Также директор департамента обратился с просьбой к автомобилистам - не оставлять транспортные средства в опасных местах, чтобы тем самым не нанести ущерб собственному имуществу, а также не мешать работе коммунальщиков.

Всего за последнюю неделю от харьковчан было получено более 2 тыс. заявок. В частности, сегодня рабочие очистили от сосулек и наледи кровлю Харьковского колледжа строительства, архитектуры и дизайна по ул. Квитки-Основьяненко, 4/6.

Напомним, что заявки на снятие сосулек можно подавать в центральную диспетчерскую Департамента жилищного хозяйства, городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62», на участки КП «Жилкомсервис» или в КП «ХРСП».

Источник: city.kharkov.ua

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