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Харьковчан просят воздержаться от посещения кладбищ во время Пасхальных праздников.

Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, в результате обстрелов были разрушены десять кладбищ, а также Мемориал жертвам тоталитаризма.

«Стоит ограничить посещение кладбищ №3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Польского мемориала, которые обслуживает КП «Ритуал», а также кладбища «Сосны», которое обслуживает СКП «Заповит». Из-за частых обстрелов кладбища закрыты для посещения», - отметили в департаменте.

Также сообщили, что похоронить умерших можно на всех кладбищах, кроме двух – «Сосны» и №17.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/55790

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