Харьковчанам негде купаться - петиция

Вчера, 25 сентября, на сайте горсовета появилась петиция о создании в Харькове муниципального бассейна.

Автор предлагает построить его в центре города, так что объект принадлежал территориальной громаде. Находится бассейн может в начале Москалевке, по мнению автора, там есть, что сносить. Целью нового спортивного объекта мужчина называет "оздоровление нации", а также предлагает проводить в бассейне массовые мероприятия.

Бассейн должен быть платным, но для льготников возможны бесплатные билеты или скидки. Также мужчина пишет о возможности создания скважины.

Агентство Телевидения Новости