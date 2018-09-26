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Харьковчанам негде купаться - петиция

Харьковчанам негде купаться - петиция

Вчера, 25 сентября, на сайте горсовета появилась петиция о создании в Харькове муниципального бассейна. 

Автор предлагает построить его в центре города, так что объект принадлежал территориальной громаде. Находится бассейн может в начале Москалевке, по мнению автора, там есть, что сносить. Целью нового спортивного объекта мужчина называет "оздоровление нации", а также предлагает проводить в бассейне массовые мероприятия. 

Бассейн должен быть платным, но для льготников возможны бесплатные билеты или скидки. Также мужчина пишет о возможности создания скважины. 

 

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: вода

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