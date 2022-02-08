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Харьковчане нашли в своей квартире около 200 летучих мышей
В Харьковский центр реабилитации рукокрылых снова привезли колонию краснокнижных животных. Руководитель центра Алена Прилуцкая рассказывает, что в этот раз их обнаружили харьковчане, когда делали ремонт в своей квартире.
Стіна вкрита шаром гіпсокартону, під котрим була вентиляція, з‘єднана з вулицею. Гіпсокартон зняли і звідти почали виповзати кажани. Зателефонували нам і наші фахівці поїхали на місце збирати до коробок, потім до нас в Центр.
Сейчас специалисты осматривают летучих мышей. Большинство весят меньше нормы, поэтому их будут кормить и поить. Всех остальных отправят в специальный холодильник на зимовку.
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