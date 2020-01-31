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Харьковчане оказались в числе тех, кому «Нафтогаз» грозит отключением отопления

Харьковчане оказались в числе тех, кому «Нафтогаз» грозит отключением отопления

Производители тепла в 18 городах Украины не рассчитались за газ и рискуют остаться без дальнейших поставок.

19 из 37 предприятий-должников уплатили необходимый минимальный платеж за использованный газ и избежали риска отключения от газоснабжения. Однако 18 производителей тепла все еще находятся в зоне риска, поскольку не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках ПСО, говорится в сообщении пресс-службы «Нафтогаза».

Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период.

«Нафтогаз» не имеет права поставлять природный газ тепловикам, которые ненадлежащим образом выполняют график расчетов.

В НАК отметили, что должники должны в течение 30 января погасить задолженность, хотя согласно договора они должны были это сделать до 25 января.

Харьковчане оказались в числе тех, кому «Нафтогаз» грозит отключением отопления

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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