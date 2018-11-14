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Харьковчане перекрыли движение из-за отсутствия тепла в домах

Харьковчане перекрыли движение из-за отсутствия тепла в домахКак сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, участниками акции стали 10 человек — жители двух домов по улице Морозова. 

Сегодня в 17.30 они перекрыли движение трамваев в обоих направлениях. 

«По предварительным данным, собрание жителей двух домов на улице Морозова произошло по причине отсутствия отопления в их домах с начала отопительного сезона», — говорится в сообщении полиции. 

Движение трамваев возобновили в 18.00.  

«Участники мирного собрания разошлись. Нарушений общественного порядка не зафиксировано», — сказано в пресс-релизе полиции. 

С начала этой недели, согласно карте диспетчерской службы «1562», от жильцов трёх домов по улице Морозова (№28-А, 32, 34) поступило 77 заявок по вопросу отопления. 

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: ЖКХ

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