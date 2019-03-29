Харьковчане продолжают находить старые боеприпасы

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, 28 марта пиротехнические группы проводили мероприятия по разминированию боеприпасов времен Второй мировой войны. За сутки пиротехники обезвредили 11 боеприпасов, из которых 9 артснарядов разного калибра и две минометные мины 50 мм.

Так, работы проводились в Харьковском, Чугуевском и Шевченковском районах области, а также в Основянском районе Харькова.

Найденные боеприпасы обезврежены на специальных взрывных площадках. Пострадавших нет.

В ведомстве традиционно напоминают, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо соблюдать простые правила безопасности - не трогать и не перемещать боеприпасы, оградить место находки и позвонить «101».

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