Харьковчане требуют остановить строительство АЗС возле школы на Клочковской - петиция
Харьковчане требуют от городских властей остановить строительство многотопливной АЗС возле школы №129, расположенной на улице Клочковской, 224.
Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.
«Мы, жители Шевченковского района и родители учеников Харьковской школы 129, расположенной по адресу ул. Клочковская 224, обращаемся к Вам коллективным письмом с требованием остановить строительство многотопливной АЗС в непосредственной близости с детским учебным заведением», - обращаются они к городскому голове Геннадию Кернесу.
Как пишут обратившиеся, они взволнованы возможностью внештатных и аварийных ситуаций на этом объекте и заботятся о безопасности и жизни своих детей.
Харьковчане считают, что такие опасные объекты как АЗС не должны быть расположены рядом со школой и жилыми домами.
Сбор подписей под петицией стартовал 11 ноября.
На данный момент ее поддержали более 150 человек.
Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.
До конца сбора подписей осталось 88 дней.