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Харьковчане вышли на митинг в поддержку народа Казахстана

Харьковчане вышли на митинг в поддержку народа Казахстана

Акция прошла 9 января на площади Свободы у палатки «Все для перемоги!»

Об этом сообщает Суспільне. Количество митинговавших — несколько десятков. Люди пришли с плакатами: «Алга, Казахстан!» («Вперед, Казахстан!») и «Say «no» to Putin» («Скажите «нет» Путину»).

Участники акции скандировали «Алга, Казахстан!» и «Слава Украине!».

Граждане проводили параллели между ситуацией в Украине и Казахстане и говорили о необходимости остановить президента РФ Владимира Путина.

«Руководитель Казахстана Токаев открыл дверь юрты Путину. И когда Путин зайдет в этот дом, а он уже вошел, он не уйдет», — цитируют журналисты одну из участников акции Алину Котлярову.

Напомним, в Казахстане протесты против повышения цен на сжиженный газ быстро переросли в массовые акции по всей стране и столкновения с полицией. 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. А к вечеру того же дня обратился за помощью в подавлении протестов к странам ОДКБ. Нынешний глава ОДКБ — премьер-министр Армении Никол Пашинян дал согласие на направление в Казахстан миротворческих сил ОДКБ. 6 января своих военных в Казахстан отправила Россия. 7 января в своем обращении к народу президент Казахстана Токаев заявил, что дал приказ открывать огонь на поражение. 9 января глава МВД Казахстана отрапортовал о том, что ситуация во всех регионах страны стабилизирована.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

Новости портала «Весь Харьков»

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