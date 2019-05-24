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Харьковчане запустили дезинформацию о минировании ТРЦ

Харьков поставил рекорд по заминированиям - за минувшие сутки под прицел телефонных террористов попало 25 объектов - среди них торговые центры, аэропорт и железнодорожный вокзал. 

Поэтому сегодня харьковчане мгновенно поддались на дезинформацию и массово распространили в соцсетях фейковую новость о том, что жертвой минеров стал торговый центр "Французский бульвар". А все из-за заблокированных дверей и полицейских машин неподалеку.

Руслан Васильев, посетитель:

Заминировали торговый центр. Проходил час назад - видел, что стояли полицейские. -А багато поліцейських? - Пару машин

Несмотря на волну ложных минирований, работники и посетители ТРЦ, который до этого уже несколько раз попадал под прицел телефонных террористов, все равно волнуются - не произойдет ли чего серьезного.

Волнуемся, в любом случае волнуемся. - Волнуемся и соблюдаем правила. - И пытаемся вот отсюда сразу уйти. Не, ну а если реально заминировали!

Однако оказывается, что харьковчане приняли за очередное заминирование учебную тревогу в ТРЦ - говорит работник охраны одного из ресторанов учреждения. Советует лишний раз не поднимать панику

Александр, начальник охраны:

Торговый центр работает в повышенной готовности, все эвакуационные двери у нас находятся в открытом состоянии, по первой команде мы эвакуируем гостей торгового центра, поэтому для паники причин никаких нет. У нас проходят учения - практически каждый день, но предпосылок эвакуировать торговый центр никто не давал

Но одно псевдоминирование именно сегодня действительно имело место - правоохранителям пришлось проверять общеобразовательную школу № 99. Однако после проверки и там ничего не нашли.

Агентство Телевидения Новости

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