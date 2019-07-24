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Харьковчанин, желая отомстить соседу, угрожал взорвать многоэтажку

Харьковчанин, желая отомстить соседу, угрожал взорвать многоэтажку

52-летний харьковчанин позвонил со своего мобильного телефона в полицию и заявил, что планирует подорвать подъезд многоэтажки в Основянском районе Харькова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснилось, мужчина таким образом хотел отомстить своему соседу, который якобы систематически стучал по полу и раздражал его.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями) Уголовного кодекса Украины. 

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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