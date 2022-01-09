Харьковчанин поджег себя перед патрульными после семейной ссоры
В Харькове патрульные полицейские помешали мужчине совершить самоубийство и спасли жизнь.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, вечером 6 января патрульные получили вызов на семейную ссору на улице Яновского.
Полицейские оперативно прибыли по указанному адресу.
Внезапно во время общения и установления обстоятельств происшествия мужчина поджег свою одежду, которую еще до приезда инспекторов облил легковоспламеняющимся веществом.
Не теряя времени, полицейские начали тушить огонь. Мужчина всячески пытался оттолкнуть патрульных и не давал к себе подойти. Все же правоохранителям удалось положить мужчину на пол и потушить горящую на нем одежду.
В дальнейшем мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи. Медики госпитализировали пострадавшего в больницу.