Харьковчанин поджег себя перед патрульными после семейной ссоры

В Харькове патрульные полицейские помешали мужчине совершить самоубийство и спасли жизнь.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, вечером 6 января патрульные получили вызов на семейную ссору на улице Яновского.

Полицейские оперативно прибыли по указанному адресу.

Внезапно во время общения и установления обстоятельств происшествия мужчина поджег свою одежду, которую еще до приезда инспекторов облил легковоспламеняющимся веществом.

Не теряя времени, полицейские начали тушить огонь. Мужчина всячески пытался оттолкнуть патрульных и не давал к себе подойти. Все же правоохранителям удалось положить мужчину на пол и потушить горящую на нем одежду.

В дальнейшем мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи. Медики госпитализировали пострадавшего в больницу.

Агентство Телевидения Новости