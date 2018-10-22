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Харьковчанин упал на рельсы в подземке
Инцидент произошел сегодня, 22 октября в 12:16 на станции метро "Индустриальная".
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского метрополитена.
По информации пресс-службы, мужчина упал на путь из-за собственной неосторожности. В результате с контактного рельса было снято напряжение, а сотрудники метрополитена оперативно вывели пассажира на платформу.
Поезда в результате ЧП не останавливались, движение происходило по графику.
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