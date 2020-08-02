Харьковчанин заплатит штраф за предложение взятки копам

За попытку откупиться от административного протокола водитель заплатит 8500 гривен.

Согласно информации, опубликованной в Едином реестре судебных решений, в марте 2020 года в Харькове патрульные остановили авто Daewoo Lanos, который двигался с неисправными фарами. Во время диалога с водителем правоохранители заметили у него признаки наркотического опьянения и предложили пройти освидетельствование, от которого тот отказался в присутствии понятых. Чтобы избежать протокола об административном нарушении, водитель предложил копам взятку в виде двух мобильных телефонов и серебряных украшений.

Изучив все материалы дела, суд признал водителя виновным в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины и назначил ему наказание в виде штрафа в размере пятистам необлагаемых минимумов доходов граждан в сумме 8500 гривен.

Источник: sq.com.ua

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