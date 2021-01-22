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Харьковчанина не выпустили за границу из-за огромного долга по алиментам

Харьковчанина не выпустили за границу из-за огромного долга по алиментам

Злостного неплательщика алиментов заставили выплатить свыше 100 тысяч гривен задолженности. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Мужчина не платил алименты 16 лет. К моменту достижения его ребенком совершеннолетия сумма задолженности по алиментам составила 104 993 грн.

"Лишь после неудачной попытки пересечения границы должником погашена задолженность", - рассказали в Минюсте.

На имущество должника был наложен арест. Также мужчине запретили выезжать за границу.

Всего алиментщик заплатил более 165 тысяч гривен: 104 993 грн. алиментов, 50 181 грн. штрафа и 10 499 грн. - исполнительного сбора.

Источник: sq.com.ua

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