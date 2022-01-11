Харьковчанка пустила за руль 17-летнего сына и получила за это протокол от полиции

Патрульные привлекли к ответственности женщину, которая передала управление транспортным средством своему несовершеннолетнему сыну, сообщает пресс-служба УПП Харьковской области.

Сегодня днем ​​на улице Леся Сердюка патрульные остановили автомобиль Lexus за нарушение ПДД. Во время проверки документов патрульные установили, что за рулем находился17-летний парень, не имеющий водительского удостоверения. На пассажирском сиденье сидела его мать, которая позволила сыну управлять автомобилем.

На владелицу авто патрульные составили административное постановление по ч. 2 ст. 126 (Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления) КУоАП. Сумма штрафа за это правонарушение составляет 3400 гривен.

На 17-летнего водителя патрульные составили административные протоколы по ч. 2 ст. 122 (нарушение правил расположения транспортных средств) и ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП. В дальнейшем эти материалы будут переданы в суд.

Агентство Телевидения Новости