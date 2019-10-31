Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:53
Просмотров: 86

Харьковчанка ударила мужа ножом во время ссоры: мужчина в больнице

Харьковчанка ударила мужа ножом во время ссоры: мужчина в больнице

В Индустриальном районе Харькова правоохранители разоблачили женщину в причинении ножевого ранения своему гражданскому мужу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 30 октября в полицию поступило сообщение о том, что в хирургическое отделение харьковской больницы доставили 43-летнего мужчину с ранением живота.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

Полицейские установили, что к совершению преступления причастна 44-летняя жена потерпевшего. 

Женщина ударила мужа кухонным ножом во время внезапной ссоры.

Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Женщине вручили уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления. 

Ей грозит от 5 до 8 лет лишения свободы

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 