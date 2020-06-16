"Харьковгаз" разошлет абонентам предупрежение

Уровень оплаты за доставку газа в Харьковской области составляет 90%.

Как сообщили в АО "Харьковгаз", в области остается 30 тыс. должников, которым разошлют предупреждение о возможном отключении газа. Среди неплательщиков есть потребители, которые не оплачивали услугу с января этого года. Такие потребители в первую очередь будут отсоединяться от газораспределительной системы, а сумма долга - взиматься через суд.

В дальнейшем для пользования газом, потребителю потребуется заключить новый договор и оплатить услуги по подключению домовладения к газовым сетям.

В этом году АО "Харьковгаз" запланировало провести комплексное-приборное обследование 4 тыс. км газопроводов, реконструировать более 5 км сетей. Часть средств, полученных от абонентов, направляется именно на такие работы.

Источник: sq.com.ua

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