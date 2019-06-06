Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:52
Просмотров: 88

Харьковщина на грани экологической катастрофы: по рекам стекает смертельный яд

Харьковщина на грани экологической катастрофы: по рекам стекает смертельный яд

Харьковская область в ближайшее время может столкнуться с последствиями серьезной экологической катастрофы.

Одна из ключевых для региона рек загрязнена гниющим мясом, о чем местные жители сообщили в социальных сетях.

Неизвестные злоумышленники выбросили в реку Хотимельку, являющуюся притоком реки Сиверский Донец, около тонны гниющего мяса нескольких сотен куриных туш. Миазмы вони, вызванной гниением мяса на палящем солнце, распространяется на километры вокруг. Дышать в этом регионе становится невыносимо.

 

Харьковщина на грани экологической катастрофы: по рекам стекает смертельный яд

 

Гниль постепенно плывет вниз по течению, по направлению к Кулаковскому заливу Печенежского водохранилища на реке Сиверский Донец. Это грозит всему региону масштабной катастрофой, отравиться могут тысячи людей. Учитывая, что в области стоит дикая жара, последствия данной катастрофы сложно представить

Впрочем, региональные власти делают все, что в их силах, дабы справиться с последствиями этого происшествия. Было вызвано подкрепление, на место прибыли спасатели, полиция и бойцы Национальной гвардии. Рекомендовано на время воздержаться от рыбалки и водных процедур в данном регионе. До тех пор, пока последствия катастрофы не будут ликвидированы, Хотимелька может быть опасной для людей.   

Источник: znaj.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Онлайн-калькулятор поможет подсчитать свой вклад в пластиковое загрязнение планеты
05.06.2019 09:25    98
Под Харьковом в почву сбрасывали токсичные отходы нефтепереработки
03.06.2019 06:23    175
Министерство экологии не дало разрешение на строительство завода по утилизации ртутных отходов в Харькове
31.05.2019 06:04    189
Вічна мерзлота: кліматологи попередили про серйозну загрозу людству
30.05.2019 09:28    241
На Харківському звалищі добуватимуть біогаз
29.05.2019 06:43    269
Пить воду из открытых источников в Харькове можно, но не из всех
23.05.2019 10:12    271
Пластик будущего: материал, поддающийся многоразовой переработке
17.05.2019 11:03    201
На Харьковщине расширяют площади природно-заповедного фонда области
15.05.2019 08:44    183
Актриса появилась на красной дорожке в платье из мусора
14.05.2019 12:19    295
Український школяр винайшов екологічний спосіб переробки гуми (ВІДЕО)
12.05.2019 09:29    251
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 