Харьковщина на грани экологической катастрофы: по рекам стекает смертельный яд

Харьковская область в ближайшее время может столкнуться с последствиями серьезной экологической катастрофы.

Одна из ключевых для региона рек загрязнена гниющим мясом, о чем местные жители сообщили в социальных сетях.

Неизвестные злоумышленники выбросили в реку Хотимельку, являющуюся притоком реки Сиверский Донец, около тонны гниющего мяса нескольких сотен куриных туш. Миазмы вони, вызванной гниением мяса на палящем солнце, распространяется на километры вокруг. Дышать в этом регионе становится невыносимо.

Гниль постепенно плывет вниз по течению, по направлению к Кулаковскому заливу Печенежского водохранилища на реке Сиверский Донец. Это грозит всему региону масштабной катастрофой, отравиться могут тысячи людей. Учитывая, что в области стоит дикая жара, последствия данной катастрофы сложно представить

Впрочем, региональные власти делают все, что в их силах, дабы справиться с последствиями этого происшествия. Было вызвано подкрепление, на место прибыли спасатели, полиция и бойцы Национальной гвардии. Рекомендовано на время воздержаться от рыбалки и водных процедур в данном регионе. До тех пор, пока последствия катастрофы не будут ликвидированы, Хотимелька может быть опасной для людей.

Источник: znaj.ua

Новости портала «Весь Харьков»