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Харьковская область вернулась в желтую зону карантина
В Минздраве опубликовали данные о карантинных показателях в регионах страны.
Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, 13 февраля Харьковская область находится в желтой зоне карантина. В частности, в регионе более чем в 13 раз превышен уровень заболеваемости – 1009 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения.
Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 43,5%.
Источник: vecherniy.kharkov.ua
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