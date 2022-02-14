Харьковская область вернулась в желтую зону карантина

В Минздраве опубликовали данные о карантинных показателях в регионах страны.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, 13 февраля Харьковская область находится в желтой зоне карантина. В частности, в регионе более чем в 13 раз превышен уровень заболеваемости – 1009 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения.

Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 43,5%.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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