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Харьковская полиция активно наказывает нарушителей карантинных правил

Харьковская полиция активно наказывает нарушителей карантинных правил

Полицейские Харьковской области составили 1900 протоколов за нарушение правил соблюдения карантина.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Протоколы составлены по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Всего с начала превентивных мер полицейские составили 259 админпротоколов в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 102 нарушения выявлены среди руководителей торговых учреждений питания. 23 административных протокола работники полиции составили в отношении перевозчиков, 18 - руководителей предприятий, учреждений, организаций, 67 - других физических лиц, 1383 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.

Напоминаем, что с 22 июня полиция Харьковской области усилила контроль за соблюдением гражданами карантинных ограничений. В соответствии с санкцией статьи 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях штраф за нарушение карантинных и санитарных требований для граждан составляет от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 тыс. грн. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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