Харьковская полиция просит помощи в розыске подростка (ФОТО)

Балаклейским отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области разыскивается несовершеннолетний Шевченко Павел Сергеевич, 02.07.2000 г.р.

Парень проживает в поселке Донец Балаклейского района, 21 декабря утром ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Местонахождение его неизвестно.

Склонен к бродяжничеству, неоднократно оставлял место проживания.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы короткие, черные, лицо круглое, глаза карие.

Особые приметы: небольшая борода и усы.

Был одет: куртка серо-голубого цвета, брюки зеленого цвета, обувь черного цвета.

В случае установления места нахождения или любой информации в отношении несовершеннолетнего, просим сообщить в Балаклейский отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области по тел. (05749) 2-09-02, 2-09-06 5-23-73, 050-682-68-40, 095-682-45-64, 102 или другим доступным способом.

Источник: 057.ua

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