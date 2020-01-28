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Харьковские активисты требуют от СБУ запретить очередные выступления российских артистов

Харьковские активисты требуют от СБУ запретить очередные выступления российских артистов

В марте-апреле в Харькове должны выступить четверо российских актеров, часть которых внесли в базу “Миротворец”. Активисты против.

Активисты пытаются сорвать выступления – недопустить въезда на территорию Украины российских артистов, сообщают в ОО “Світанок”. 14 марта во Дворце студентов “ХПИ” планирует выступить российский стендап-комик Слава Комиссаренко, который в августе 2015 года выступал в оккупированном Крыму.

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Елену Корикову, которая должна сыграть в театре им. Шевченко 18 марта, внесли в базу “Миротворец” за сознательное нарушение границ Украины и незаконную деятельность на полуострове. В том же обвиняют и Григория Антипенко с Татьяной Арнтгольц, которые должны показать пьесу “Двое на качелях” в том же театре. Осенью 2019 года актеры выступали в Крыму.

“Выступление в оккупированном Крыму – уже публичная демонстрация одобрения его аннексии, тем самым они легализуют оккупацию полуострова. Есть две стороны медали. Первая – закон. Если они пошли на сознательное нарушение правил пересечения Государственной границы Украины – то им здесь нечего делать, согласно закону и они должны получить запрет на въезд. Вторая – моральная. Если они уже развлекали оккупантов – дорога на территорию свободной Украины им должна быть закрыта” – утверждает активистка Милла Денчик.

Ранее в театре им. Шевченко должен был выступить Виктор Логинов, сыгравший Геннадия Букина. Тогда директор Маргарита Сакаян сообщила, что пьесу анонсировали так как не знали о том, что актер внесен в базу “Миротворец”. Будут ли отменять новые спектакли – в театре пока не прокомментировали.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Листопад

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