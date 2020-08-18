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Харьковские газопроводы проверили водолазы (ФОТО)

Харьковские газопроводы проверили водолазы (ФОТО)

В Харькове водолазы проверили подводные газопроводы. Об этом сообщили в Харьковгоргазе.

В августе с помощью приборно-водолазного обследования проверили два подводных перехода газопроводов высокого давления диаметром 529 мм и 720 мм.

"Силами специализированной организации обследовано дно реки и два подводных перехода газопроводов высокого давления через реку Харьков общей протяженностью 20 метров", - рассказал Олег Токарь, начальник службы контроля за производством АО "Харьковгоргаз".

На балансе АО "Харьковгоргаз" находится пять подводных переходов газопроводов через реки Харьков, Лопань и Немышля, из которых три газопровода среднего давления и два - высокого давления. Общая длина пересечений составляет 140 метров.

С целью надежного и безопасного функционирования подводные газопроводы в обязательном порядке раз в пять лет диагностируются и, при необходимости, ремонтируются.

Харьковские газопроводы проверили водолазы (ФОТО)

Источник: sq.com.ua

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Темы: газ, харьков

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