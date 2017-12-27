Харьковские итоги – 2017. Позитив года

Не трешем единым. 2017-й был полон добрых, иногда забавных и даже курьезных событий, которые могут претендовать на звание "Позитив года".

Status Quo предлагает харьковчанам определить, какое из событий вызвало самые положительные эмоции (можно выбрать несколько позиций).

Позитив года. Харьковские итоги - 2017

Уникальная корова. В январе в одном из фермерских хозяйств Харьковской области корова по кличке Доля родила четырех телят. Даже двойни у коров, как и у людей, бывают нечасто.

Аллея сакур. В парке Горького в октябре заложили аллею из 80 деревьев, которые символизируют добро, мир и счастье.

Ледовый фонтан в саду Шевченко. В начале зимы в саду Шевченко был сооружен ледовый фонтан. На месте фонтана в центра сада Шевченко установили металлический каркас, по которому пустили воду. Она постепенно замерзала.

В Харькове создали трамвай. В конце апреля прошла презентация нового трамвая, который построен специалистами Салтовского трамвайного депо.

CNN советует посетить Харьков. Американский портал CNN Travel подготовил список из 11-ти городов, которые стоит посетить в Украине. Среди них - Харьков.

Гигантская клубника. В июне во время празднования 336-го дня рождения Изюма в городе прошла ярмарка клубники, на которой была определена самая крупная ягода весом в 90 граммов.

Необычные клумбы. В июне в разных районах Харькова были высажены необычные цветочные клумбы - в виде мольберта и тюбика с красками, в виде изометрических конструкций, «плавающие» клумбы и так далее.

93-летний харьковчанин Леонид Станиславский установил несколько рекордов на курорте "Буковель". В 5 геймах он обыграл в теннис эксперта НРР, впервые совершил спуск на самом длинном троллере в Украине и покатался на гидроцикле.

Фотозона "Я люблю Харьков". В июне возле выхода из метро «Героев труда» появилось новое место для памятных фото – фотозона I love Kharkiv. Ранее стенд "Я люблю Харьков" уже был установлен возле станции метро "Академика Барабашова".

Лучшее в Украине здание. Учебно-библиотечный комплекс Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого стал победителем конкурса Минрегионстроя и Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Харьковчанка, победившая рак, сразилась за титул "Мисс Украина". 25-летняя Дарина Митченко стала одной из 25 участниц национального конкурса красоты.

Под Харьковом произошло чудо. 11 сентября замироточил настенный рисунок, находящийся в храме поселка Близнюки Харьковской области. Это произошло в день памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи.

Аномально теплый сентябрь. Среднесуточная температура воздуха в сентябре составила более 17 градусов тепла при норме плюс 14 градусов.

Источник: sq.com.ua

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