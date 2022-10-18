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Харьковские конструкторы собрали электромобиль для военных (ВИДЕО)

Харьковские конструкторы собрали электромобиль для военных (ВИДЕО)

Харьковские конструкторы собрали электромобиль для военных. Историю создания необычного авто рассказали “Харьковские известия”.

Машину собрали на базе старинного авто “Волынь”, который выпускался с советских времен на Луцком автозаводе.

ЛуАЗ-969 “Волынь” представлял первое поколение гражданских легковых автомобилей повышенной проходимости. Его начали производить в Луцке в далеком 1966 году. Сняли с производства уже во времена независимости – в 2002. Машина четырехместная. В заводском варианте развивала скорость до 100 километров в час.

Модернизаторам была поставлена задача - создать бесшумный автомобиль, чтобы он мог передвигаться, не привлекая внимания противника. Такая машина пригодится, например, для разведчиков. Поэтому вместо старого мотора харьковские умельцы вставили в авто электроустановку от британского авто Jaguar.

Электромобиль может проехать 200 километров на одной зарядке.

Волынь-Jaguar обладает повышенной проходимостью, так что прекрасно чувствует себя в лесу, на пересеченной местности.

Помимо разведмашины харьковское бизнес-сообщество передало военным скорую, микроавтобус, легковушку и несколько внедорожников. Эта партия машин не первая и не последняя, говорят представители бизнеса. Автомобили уже сегодня отправятся на боевые задания.

Джерело: sq.com.ua

Автор: Андрей Кравченко

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