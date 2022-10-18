Харьковские конструкторы собрали электромобиль для военных (ВИДЕО)

Харьковские конструкторы собрали электромобиль для военных. Историю создания необычного авто рассказали “Харьковские известия”.

Машину собрали на базе старинного авто “Волынь”, который выпускался с советских времен на Луцком автозаводе.

ЛуАЗ-969 “Волынь” представлял первое поколение гражданских легковых автомобилей повышенной проходимости. Его начали производить в Луцке в далеком 1966 году. Сняли с производства уже во времена независимости – в 2002. Машина четырехместная. В заводском варианте развивала скорость до 100 километров в час.

Модернизаторам была поставлена задача - создать бесшумный автомобиль, чтобы он мог передвигаться, не привлекая внимания противника. Такая машина пригодится, например, для разведчиков. Поэтому вместо старого мотора харьковские умельцы вставили в авто электроустановку от британского авто Jaguar.

Электромобиль может проехать 200 километров на одной зарядке.

Волынь-Jaguar обладает повышенной проходимостью, так что прекрасно чувствует себя в лесу, на пересеченной местности.

Помимо разведмашины харьковское бизнес-сообщество передало военным скорую, микроавтобус, легковушку и несколько внедорожников. Эта партия машин не первая и не последняя, говорят представители бизнеса. Автомобили уже сегодня отправятся на боевые задания.

Джерело: sq.com.ua

Автор: Андрей Кравченко

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