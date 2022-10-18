Харьковские конструкторы собрали электромобиль для военных (ВИДЕО)
Харьковские конструкторы собрали электромобиль для военных. Историю создания необычного авто рассказали “Харьковские известия”.
Машину собрали на базе старинного авто “Волынь”, который выпускался с советских времен на Луцком автозаводе.
ЛуАЗ-969 “Волынь” представлял первое поколение гражданских легковых автомобилей повышенной проходимости. Его начали производить в Луцке в далеком 1966 году. Сняли с производства уже во времена независимости – в 2002. Машина четырехместная. В заводском варианте развивала скорость до 100 километров в час.
Модернизаторам была поставлена задача - создать бесшумный автомобиль, чтобы он мог передвигаться, не привлекая внимания противника. Такая машина пригодится, например, для разведчиков. Поэтому вместо старого мотора харьковские умельцы вставили в авто электроустановку от британского авто Jaguar.
Электромобиль может проехать 200 километров на одной зарядке.
Волынь-Jaguar обладает повышенной проходимостью, так что прекрасно чувствует себя в лесу, на пересеченной местности.
Помимо разведмашины харьковское бизнес-сообщество передало военным скорую, микроавтобус, легковушку и несколько внедорожников. Эта партия машин не первая и не последняя, говорят представители бизнеса. Автомобили уже сегодня отправятся на боевые задания.
Джерело: sq.com.ua
Автор: Андрей Кравченко