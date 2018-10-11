Харьковские копы нашли раненого грибника в лесу

Правоохранители за полтора часа нашли харьковчанина, который заблудился в лесу в районе села Лосевка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

По их данным, вечером 8 октября поступило сообщение от харьковчанки. Женщина просила разыскать ее 62-летнего мужа, который утром поехал собирать грибы в село Лосевка, домой не вернулся и на телефон не отвечает.

Полицейские быстро нашли пропавшего грибника в лесу между селами Симоновка и Лосевка Волчанского района. Пенсионер рассказал, во второй половине дня он повредил ногу, поэтому сам выйти из леса не смог, а чуть позже понял, что потерялся и не может сориентироваться на местности. Харьковчанин позвонил жене, но успел сказать только, что находится в лесу. После этого мобильный телефон разрядился.

Грибник уже потерял надежду на спасение, поскольку с травмой ноги было мало шансов выбраться из леса.Кроме того, на улице уже вечерело и было холодно. К счастью, мужчину быстро разыскали правоохранители.

Агентство Телевидения Новости