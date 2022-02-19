Харьковские нарушители парковки заплатят больше миллиона штрафов

С начала года харьковчан оштрафовали на 1,35 миллиона гривен за неправильную остановку и парковку. Об этом сообщили в Инспекции по парковке Департамента инспекционной работы.

По данным инспекции, с начала 2022 года было зафиксировано 7,8 тыс. нарушений:

● 5 545 нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств (штрафов на сумму 1 млн 132 тыс. грн),

● 2 258 нарушений правил парковки (на сумму 217,8 тыс. грн).

За то же время прошлого года было зафиксировано 2 387 нарушений правил остановки и стоянки и 2 957 - парковки. Общая сумма штрафов в этом году возросла на 754,8 тыс. грн. В инспекции подчеркнули, что в этом году стало меньше случаев стихийной парковки.

Однако не все харьковчане разделяют оптимизм чиновников: люди требуют эвакуировать машины,припаркованные на Сумской, потому что они создают пробки и мешают проезду. Соответствующая петиция размещена на сайте городского совета. Отмечается, что парковка запрещена по всей длине Сумской на участке от площади Свободы до площади Конституции: вдоль улицы висят соответствующие знаки. Тем не менее, водители постоянно бросают там машины, из-за чего на центральной улице города остается по одной полосе движения в каждую сторону, что вызывает заторы.

После того, как в городе начала работать инспекция по парковке, инспекторы выписывают штрафы припаркованным на улице авто. Кроме того, напомним, в прошлом году в центре Харькова открылся многоуровненый крытый паркинг.

Источник: sq.com.ua

Автор: Ольга Новикова

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