Харьковские патрульные измеряли ямы на дорогах (фото)

Патрульные полицейские совместно с представителями Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

Полицейские провели комиссионный осмотр на автомобильных дорогах государственного значения. Кроме того, сотрудники отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции и работники райавтодоров обследовали на наличие недостатков автомобильные дороги государственного и местного значения и провели осмотр предприятий по подготовке к эксплуатационному содержанию дорог в зимний пeриод.

Агентство Телевидения Новости