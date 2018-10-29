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Харьковские патрульные измеряли ямы на дорогах (фото)

Харьковские патрульные измеряли ямы на дорогах (фото)

Патрульные полицейские совместно с представителями Службы автомобильных дорог в Харьковской области. 

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

Полицейские провели комиссионный осмотр на автомобильных дорогах государственного значения. Кроме того, сотрудники отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции и работники райавтодоров обследовали на наличие недостатков автомобильные дороги государственного и местного значения и провели осмотр предприятий по подготовке к эксплуатационному содержанию дорог в зимний пeриод.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дороги

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